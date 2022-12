Ursula Venerius ist Erzieherin in der Osnabrücker Kita Rasselbande in Haste. Es war kein leichtes Jahr. Und trotzdem kann sie sich keinen anderen Job vorstellen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down „Auf einen Glühwein“ „Ein anstrengendes Jahr“: Warum die Osnabrücker Erzieherin Ursula Venerius ihren Job trotzdem liebt Von Sandra Dorn | 02.12.2022, 18:08 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Osnabrückerin Ursula Venerius als Erzieherin. Das Jahr 2022 hat ihr wegen des Personalnotstandes viel abverlangt. Wie in so vielen Kitas sind auch in Venerius‘ Kita „Rasselbande“ in Haste zwei Stellen unbesetzt.