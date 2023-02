Marktleiter Christian Klümper wagt ein neues Konzept in seinem Penny-Markt in der Meller Straße in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Discounter mit neuem Konzept Penny-Markt an der Meller Straße in Osnabrück wird vom 4. Februar an umgebaut Von Thomas Wübker | 02.02.2023, 08:18 Uhr

Der Penny-Markt an der Meller Straße in Osnabrück schließt am Samstag, 4. Februar, für eine zehntägige Umbauzeit. Am Valentinstag, 14. Februar, soll er in neuer Blüte erstrahlen. Marktleiter Christian Klümper erzählt, wie der neue Supermarkt aussehen soll und was jetzt schon an ihm besonders ist.