Annäherung an Hip-Hop: Emilia Fietz (links) und Janaina Domingos werden Teil der „Sugar Army" in Oona Dohertys „Belfast Prayer". Foto: Swaantje Hehmann

Ein Blick hinter die Kulissen Was Osnabrückerinnen zum Tanzen bewegt: Ein Besuch beim Peace Dance Festival Von Matthias Liedtke | 28.06.2023, 17:15 Uhr

Dank des „Peace Dance Festivals“ ist Osnabrück in Tanzlaune. Verschiedene Compagnien bevölkern nicht nur die Gegend um das Theater herum. In der dortigen Kantine und in den Foyers kommt es zum lebhaften Austausch untereinander und mit dem Publikum. Wir haben Workshops besucht und mit Gast-Tänzerinnen und Teilnehmerinnen gesprochen.