Betrug per „Enkeltrick": Die Kriminellen passen ihre Maschen an und scheinen der Polizei und Betroffenen oftmals mehrere Schritte voraus. Statistik der Polizeidirektion Osnabrück „Enkeltrick": Doppelt so viele Straftaten gegen Senioren in unserer Region Von Christian Ströhl | 21.03.2023, 15:44 Uhr

Beinahe täglich werden Senioren in unserer Region von Betrügern um ihr Geld gebracht. Oftmals per sogenanntem „Enkeltrick“ oder „Schockanruf“. Das ist für die Kriminellen ein lukratives Geschäft, wie ein Blick in die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Osnabrück zeigt.