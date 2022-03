Mit steigenden Corona-Infektionszahlen wächst auch die Nachfrage nach PCR-Tests. Doch wer hat eigentlich einen Anspruch auf kostenfreie PCR-Tests und wo bekommt man diese in Stadt und Landkreis Osnabrück? (Symbolbild) FOTO: Imago images/Andres Pina Aton Chile Kosten, Termine, Standorte PCR-Test in Osnabrück: Wo bekommt man sie in Stadt und Landkreis Von Arlena Janning | 24.03.2022, 11:11 Uhr | Update vor 2 Std.

Immer mehr Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück infizieren sich mit dem Coronavirus. Der Bedarf an PCR-Tests steigt. Wir klären die wichtigsten Fragen: Wo bekomme ich in der Region Osnabrück einen PCR-Test? Wie lange gilt der Test? Was kostet er?