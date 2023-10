Regionales Payback: Locards aus Osnabrück vernetzt Kunden und Geschäfte

Das Konzept:

Wir entwickeln Payback-ähnliche Systeme für lokale Geschäfte und wollen so auch die Innenstädte stärken. Die Läden können sich auf unserer Plattform registrieren, Profile erstellen und beispielsweise smarte Stempelkarten hinterlegen. So erhalten sie mehr Sichtbarkeit. Kunden wiederum können per Handy über die Plattform die Geschäfte und Angebote in Osnabrück und Co. entdecken, Prämien freischalten und Deals einlösen.

Wer das Produkt braucht:

Lokale Geschäfte wie Einzelhändler, Restaurants, Cafés und Dienstleister, die ihren Umsatz und Sichtbarkeit erhöhen wollen, sowie digital mit ihren Kunden interagieren möchten.

Die Idee ist uns gekommen als...

... wir NFC-Karten (Personalausweise, Fitnessstudiokarten etc.) digitalisieren wollten. Nach zahlreichen Gesprächen und Feedback entdeckten wir die Marktlücke, digitale Kundenkarten für lokale Betreiber selbst zu entwickeln und Prozesse zu verschlanken.

Der wichtigste Meilenstein war...

... für uns die erfolgreiche Markteinführung von Locards. Das Unterzeichnen der ersten Verträge und die ersten 100 aktiven Nutzer haben uns echt bestätigt. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und das motiviert ungemein.

Wir wären fast gescheitert als:

Scheitern gibt es in unserem Wortschatz nicht. Wir glauben an gute Vorbereitung und Anpassungsfähigkeit (Pivotierung). Selbst wenn wir „scheitern“ würden, hätten wir so viele Learnings mitgenommen, dass es kein Scheitern mehr wäre.

Kickertisch oder Sofa, was darf im Büro nicht fehlen?

Wir haben unseren Kickertisch noch nicht benutzt, aber eine gute Kaffeemaschine ist für uns wichtiger – und die haben wir!

Osnabrück ist der richtige Ort für uns, weil…

... die Stadt ein starkes Netzwerk lokaler Geschäfte und viel Unterstützung für Gründer bietet. Zudem ist die Sichtbarkeit in Osnabrück höher als in Großstädten wie Berlin oder München.

Diese Tipps würden wir anderen Gründern geben: