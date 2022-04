Fußballer und Fernsehdarsteller Paul Janke (links) besuchte die Osnabrücker Elefantenfamilie, als er jetzt zur Vorbereitung des Benefizturniers am 16. Juni im Zoo mit Dennis Spellbrink (Toro Negro GmbH) und Andreas Busemann, Geschäftsführer Zoo Osnabrück, zusammentraf. FOTO: Zoo Osnabrück/Lisa Simon Ticketverkauf für den 18. Juni 2022 „Weltauswahl“ mit Paul Janke und Ailton spielt im Juni in Lotte Von Wilfried Hinrichs | 07.04.2022, 18:19 Uhr

Am 18. Juni 2022 findet im Stadion am Lotter Kreuz ein ganz besonderes Fußballspiel statt: Eine „Weltauswahl“ wird für den guten Zweck gegen regionale Fußballgrößen antreten. Der Reinerlös geht unter anderem an den Zoo Osnabrück.