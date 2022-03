Matthias Groeneveld wird als Pastor in die Matthäusgemeinde eingeführt. FOTO: Superintendentur Osnabrück/Neuhaus Pastor Matthias Groeneveld wird eingeführt In der Osnabrücker Matthäusgemeinde heißt es weiter "Moin" Von Anke Schneider | 10.08.2021, 20:04 Uhr

Seit 2018 ist Pastor Matthias Groeneveld im Probedienst in der evangelisch-lutherischen Matthäusgemeinde in Osnabrück tätig. Am Sonntag, den 15. August, wird er als Pastor in die Gemeinde eingeführt.