2023 steigt wieder ein Oktoberfest in Osnabrück-Sutthausen – Das müssen Gäste wissen Von Thomas Wübker | 29.04.2023, 12:00 Uhr

Oktoberfeste werden in und um Osnabrück immer beliebter. Am 7. Oktober wird in Sutthausen zünftig gefeiert. Schon jetzt beginnt der Ticketverkauf.