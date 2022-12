Logo NEO Weihnachten unter der Discokugel verbringen kann man auch in Osnabrück. Foto: imago images/Andreas Berheide up-down up-down Mit dem Christkind feiern Hier kannst Du an Weihnachten 2022 in Osnabrück Party machen Von Thomas Wübker | 20.12.2022, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer will schon an Weihnachten zu Hause auf dem Sofa liegen und Wiederholungen im Fernsehen gucken? Hier ist eine Auswahl von Partys, die an den drei Weihnachtsfeiertagen stattfinden.