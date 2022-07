Die Auffahrtsrampe zur Ledenhof-Garage wird saniert. Dazu wird das Parkhaus in der Osnabrücker Innenstadt für einen Monat geschlossen. (Archivfoto) FOTO: Gert Westdörp up-down up-down Autos müssen vorher raus Ledenhof-Garage in Osnabrück ab Montag für einen Monat geschlossen Von Arlena Janning | 22.07.2022, 11:47 Uhr

Ab dem kommenden Montag, 25. Juli, bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien am 24. August bleibt das Parkhaus am Ledenhof in Osnabrück wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.