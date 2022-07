Am 11. Mai, ist Gratis-Comic-Tag. 200 Händler verschenken immer am zweiten Samstag im Monat eigens für diesen Zweck gedruckte Leseproben und Comics in Sonderauflage – von den Simpsons bis zum Star Trek, von Donald Duck bis zu den Star Wars Clone Wars. Aber lohnt das überhaupt? Max Müller, der scheidende Verlagsleiter „Boys und Comics“ bei Panini, antwortet:

Für Max Müller ist es der letzte Comic-Tag als Verlagsleiter „Boys und Comics“ bei Panini. Im Juni wechselt er zum Konkurrenten Blue Ocean. Vorher erklärt er, warum er den Comictag für eine gute Sache hält.

Was kostet der Gratis-Comic-Tag die Händler und Verlage und wie beziffern Sie seinen Ertrag? Die teilnehmenden Händler zahlen 29 Cent pro Comic und müssen mindestens ein Grundpaket bestehend aus 600 Heften abnehmen. Mit nur 175 Euro ist man also offizieller Gratis-Comic-Tag-Händler und profitiert von allen Marketing-Aktionen. On top gibt es für die Händler kostenloses Werbematerial wie Poster, Flyer, Tragetaschen und Luftballons. Und man wird auf der Gratis-Comic-Tag Homepage eingebunden. Mit dem Geld der Händler werden die Druckkosten beglichen. Die teilnehmenden Verlage zahlen pro Titel zwischen 600 und 1000 Euro in einen Marketingpool ein. Mit diesem Geld werden die Marketingmaßnahmen bezahlt. Nach welchen Gesichtspunkten werden die Titel ausgewählt? Das macht jeder Verlag ganz individuell. Manche werfen ihr „bestes Pferd“ in den Ring, manche wollen Neuheiten einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, und manche wählen bewusst kinderfreundliche Titel aus. In den USA sind die Comictag-Hefte populär, weil eigens angefertigte, auch für Sammler interessante Sondereditionen dazu aufgelegt werden. Ist das in Deutschland auch so, oder müssen die Comichändler den Verlagen ihre normalen Leseproben abkaufen?

Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Die meisten Free Comic Books sind ebenfalls keine Neuerscheinungen, sondern Beispiele aus dem bestehenden Programm. Im Kino sind die Marvel- und DC-Helden präsent wie nie. Verändern die Blockbuster-Erfolge die Verkaufszahlen Ihrer Hefte oder bleibt das Geld im Filmmarkt? 2012 war das erfolgreichste Jahr seit Bestehen von Panini Comics, was vor allem an den Superhelden-Titeln lag. Wir konnten die Umsätze und Erlöse zum Teil gegenüber den Vorjahren verdreifachen. Besonders Batman und Avengers Titel waren gefragt. Das ist ein deutlicher Beweis für die Zugkraft der Kinofilme. Wir profitieren also direkt von den Superhelden-Blockbustern. In meiner Kindheit galten Comics nicht mehr als schädlich, sie hatten aber auch nicht das pädagogische Prestige „richtiger Bücher“. Wie ist das heute? Wird das Comic von der Mediendidaktik inzwischen wahrgenommen? Es wandelt sich etwas in unserer Gesellschaft. Die Eltern von heute haben weit weniger Berührungsängste gegenüber dem Medium Comic als die Generation meiner Eltern. Die jungen Väter von heute sind in ihrer Jugend zum Beispiel mit Star Wars groß geworden und teilen nun ihre Leidenschaft mit ihren Söhnen. Dasselbe passiert mit Spider-Man, Batman & Co. Wer liest heute Comics? Betreiben Sie Marktforschung?