Bei einigen Bäckern kann man in Osnabrück am Karfreitag frische Brötchen bekommen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Mohssen Assanimoghaddam Am 15. April Karfreitag 2022: Diese Bäcker in Osnabrück haben an geöffnet Von Maximilian Gang | 11.04.2022, 19:21 Uhr | Update vor 36 Min.

An Ostern endet im christlichen Glauben die Fastenzeit. Für viele gehört dann ein gelungenes Frühstück inklusive frischer Brötchen dazu. Auch in Osnabrück haben am Karfreitag Bäckereien geöffnet.