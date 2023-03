Publikumsmagnete: Die großen Osterfeuer locken auch in Osnabrück hunderte Besucher an. Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Mehr als 50 Stück angemeldet Hier brennen in der Stadt Osnabrück die Osterfeuer 2023 Von Frank Wiebrock | 30.03.2023, 16:20 Uhr | Update vor 16 Min.

Zu Ostern lodern in Osnabrück über 50 Feuer. Das Spektrum reicht vom „Feuer in den Höfen“-Event mit Kaminholz bis zu liturgischen Feuern in den Kirchengemeinden. Wer trotz des vielflammigen Angebots selbst zündelt, muss mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen. Aber es gibt eine kleine Ausnahme.