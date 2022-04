Ostern 2022 Videoumfrage: Weihnachten oder Ostern – Worauf legen Osnabrücker mehr Wert? und | 14.04.2022, 08:00 Uhr Von Nina Fehrensen Patrick Kern | 14.04.2022, 08:00 Uhr

Ähnlich wie an Weihnachten gibt es an Ostern große Unterschiede, wie die Menschen das Fest im Frühjahr feiern. Wir haben nachgefragt: Welchen Stellenwert hat Ostern für Menschen in Osnabrück?