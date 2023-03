Durch den Urlaubsverkehr in den Ostferien könnte es auf den Autobahnen voll werden - auch rund um Osnabrück. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Baustellen als Nadelöhr Ferienstart: Hier drohen rund um Osnabrück Staus auf den Autobahnen Von noz.de | 27.03.2023, 12:02 Uhr

Die Osterferien haben in Niedersachsen begonnen und damit auch die Reisezeit. Die Autobahn Westfalen rechnet deshalb mit mehr Verkehr auf den Autobahnen. An mehreren Stellen in und um die Region Osnabrück könnten Autofahrer aufgrund von Baustellen Geduld brauchen.