Weniger Menschen beim Ossensamstags-Umzug als zur Hochzeit erwartet der BOK (Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval) am 18. Februar 2023. Dafür war bei der Presse-Konferenz am Donnerstag viel los. Foto: Thomas Wübker up-down up-down 25.000 Zuschauer erwartet Umzug findet statt: Ossensamstag 2023 in Osnabrück offiziell genehmigt Von Thomas Wübker | 03.02.2023, 11:11 Uhr

Auch wenn er kürzer wird als früher – der Karnevalsumzug am Ossensamstag am 18. Februar 2023 findet in jedem Fall statt. Das ist am Donnerstag bei der Pressekonferenz in der Marktschänke in Osnabrück besiegelt worden. Erwartet werden 25.000 Menschen, die 52 Gruppen sehen können.