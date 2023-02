Ossensamstag und das Heimspiel des VfL Osnabrück finden am Samstag beinahe zeitgleich statt. Archivfoto: Gründel/Imago Images/Osnapix up-down up-down Am Samstag zwei Großereignisse Kein Karnevalist oder Fußballfan? Dann sollten Sie die Osnabrücker Innenstadt meiden Von Anke Schneider | 16.02.2023, 11:19 Uhr | Update vor 47 Min.

Am kommenden Samstag finden in Osnabrück zwei Großveranstaltungen statt: Der VfL Osnabrück spielt sein Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth und wenige Kilometer weiter wird beim Ossensamstag Karneval gefeiert. Alle, die nichts mit diesen beiden Ereignissen zu tun haben, sollten die Innenstadt an diesem Tag weiträumig umfahren.