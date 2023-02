Am Abend des Ossensamstag waren die Kneipen in der Osnabrücker Altstadt voll. Foto: Steve Weber up-down up-down Karneval 2023 Volle Kneipen nach dem Umzug am Ossensamstag in der Osnabrücker Altstadt Von Alexander Hans | 18.02.2023, 20:51 Uhr

Beim Ossensamstag am Samstag wurden weniger Karnevalisten gezählt als vor der Corona-Pause. Die Kneipenwirte in der Osnabrücker Altstadt haben dennoch gute Laune: Am Abend nach dem Umzug war es voll wie eh und je.