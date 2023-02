Bunt wird der Ossensamstag in Osnabrück bestimmt auch in diesem Jahr. Das Foto ist 2019 entstanden. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Am Samstag, 18. Februar 2023 Im Liveblog: So ist die Stimmung beim Ossensamstag 2023 in Osnabrück Von Nadine Sieker | 10.02.2023, 16:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Es ist wieder so weit: Am Samstag, 18. Februar 2023, wird in Osnabrück der Ossensamstag gefeiert. Um 14 Uhr zieht der Umzug durch die Stadt. Wir sind live dabei.