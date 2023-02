Dieses Bild gab es zuletzt 2020: Uniformierte und kostümierte Narren laufen am Ossensamstag fröhlich durch die Osnabrücker Straßen. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Weiberfastnacht und Ossensamstag Osna helau! Von Donnerstag an wird in Osnabrück Karneval gefeiert Von Anke Schneider | 13.02.2023, 11:18 Uhr

Es ist die erste Session ohne Corona-Einschränkungen: Nun beginnt auch in Osnabrück die heiße Phase des Karnevals. Los geht es mit dem Straßenkarneval an diesem Donnerstag mit der Weiberfastnacht. Am Ossensamstag startet wieder der große Umzug mit mehr als 1000 Teilnehmern.