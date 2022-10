Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Stadtwerke Osnabrück geht Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes zum 15. Oktober 2022 in Ruhestand. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über seine Erfolge, Misserfolge und Fehler. Archivfoto: Andre Partmann up-down up-down Scheidender Mobilitätsvorstand im Interview Stadtwerke-Chef Stephan Rolfes: „Der Osnabrücker ÖPNV ist ausgesprochen gut“ Von Sebastian Stricker | 01.10.2022, 14:33 Uhr

Das war‘s! Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Stadtwerke Osnabrück geht Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes am 15. Oktober in Ruhestand. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über seine größten Erfolge, schlimmsten Fehler – und ganz persönliche Erwartungen.