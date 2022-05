Kreuzung am Rißmüllerplatz mit Fahrradampel für indirekt Linksabbiegende: Künftig stehen die Radfahrerampeln direkt von der Radfahrenden auf ihrer Straßenseite. FOTO: Michael Gründel Ampeln ziehen um Osnabrücks Radfahrer müssen sich bald kräftig umgewöhnen Von Jörg Sanders | 13.05.2022, 14:58 Uhr

An vielen Kreuzungen in Osnabrück sind Radfahrer mehr oder weniger gezwungen, indirekt in zwei Zügen abzubiegen. Das bleibt auch weiterhin so. Allerdings müssen sie sich an eine Veränderung gewöhnen: Ihre Ampeln ziehen um.