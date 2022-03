In Zügen, Bussen, zu Fuß flüchten Menschen aus der Ukraine nach Polen. FOTO: imago images/Jakub Porzycki Wie Olsztyn Flüchtlingen hilft Osnabrücks polnischer Partner-Landrat: Putin will mehr als die Ukraine Von Stefanie Adomeit | 05.03.2022, 09:15 Uhr | Update vor 32 Min.

Andrzej Abako ist bewegt. Und er ist wütend. Wütend auf die Gutgläubigkeit des Westens gegenüber Putin. Der Landrat des Osnabrücker Partner-Kreises Olsztyn (Allenstein) in Polen sitzt am Freitag knapp 500 Kilometer vor der ukrainischen Grenze in seinem Büro und sagt: „Man darf mit solch einem Mann doch keine geschäftlichen Beziehungen haben.“