Eindringliche Worte im Rat Katharina Pötter warnt: Der Krieg zwingt Osnabrück zu schmerzhaften Korrekturen Von Wilfried Hinrichs | 28.09.2022, 17:33 Uhr

Stellen Sie sich vor: Sie haben eine Familie zu ernähren, wissen aber nicht, ob Sie Ihr Gehalt in den nächsten Monaten tatsächlich in voller Höhe bekommen, wie hoch die Miete sein wird und ob Sie die Ausbildung Ihrer Kinder noch finanzieren können. So geht es zurzeit auch der Stadt Osnabrück, wie Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) nun mit eindringlichen Worten verdeutlichte.