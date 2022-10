Das Städtebotschafterteam nimmt seine Arbeit in Osnabrück auf. Von links: Abigaël Landreau, Rosie Jones, Irmak Uzunğlu, Katharina Pötter, Wisse Hendriksma und Aleksandr Sindeev. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Weltweite Freundschaften stärken Drei neue Städtebotschafter beginnen ihre Arbeit in Osnabrück Von Julia Weßling | 07.10.2022, 16:27 Uhr

Am Freitag haben sich die fünf Städtebotschafter vorgestellt, die ihre Heimatstadt im kommenden Jahr in Osnabrück vertreten werden. Neu sind dabei nicht alle von ihnen: Irmak Uzunğlu aus Çanakkale und Aleksandr Sindeev aus Twer bleiben für ein zweites Jahr in Osnabrück. Angers, Derby und Haarlem werden von drei neuen Gesichtern repräsentiert.