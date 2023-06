Schwerer als 45 Tonnen? Das über 100 Jahre alte Stahlkonstrukt stellt die Experten vor ein Rätsel. Foto: Carina Hindersmann up-down up-down Nervenkrimi in Video und Bildern „In 35 Jahren nicht erlebt“: Osnabrücks marodeste Brücke sperrt sich gegen den Abriss Von Michael C. Goran | 18.06.2023, 13:38 Uhr

Sie gilt als Osnabrücks marodeste Brücke: An der Hamburger Straße überspannt das Bauwerk unmittelbar am Hauptbahnhof die Schienen. Am 17. Juni war der Abriss fällig. Jahrelange Planung ist dem vorangegangen, jetzt liegt das stählerne Skelett der Brücke frei. Doch der Koloss bleibt standhaft.