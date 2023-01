Neue Attraktion auf Weihnachtsmarkt und Maiwoche: Das „Osnabrücker Rad“ der Wallenhorster Schausteller-Familie Cornelius. Archivfoto: Philipp Hülsmann up-down up-down Neuer Abrechnungsmodus Schlechte Stimmung nach Osnabrücker Weihnachtsmarkt: Ex-Aussteller beklagen hohe Standgebühren Von Dietmar Kröger | 04.01.2023, 14:53 Uhr

Wer über den Weihnachtsmarkt in Osnabrück schlenderte, fand zwar ein Riesenrad, suchte dafür aber das eine oder andere lieb gewonnene Geschäft vergebens. Entweder stand es nicht mehr am gewohnten Platz oder war gar nicht aufgebaut, wie die Flammkuchenbude von Thomas Richter oder der Reibekuchenstand von Karl-Heinz Holtmeyer. Was ist passiert?