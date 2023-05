Tragisches Schicksal: Remarque-Schwester Elfriede Scholz Foto: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück up-down up-down Neues aus Osnabrücks Geschichte Wie die Ermordung von Remarques Schwester Elfriede Scholz vertuscht wurde Von Christine Adam | 22.05.2023, 09:56 Uhr

Die Schwester von Erich Maria Remarque, Elfriede Scholz, wurde von den Nationalsozialisten wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und am 16. Dezember 1943 im Gefängnis Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil enthauptet. Das ist bekannt und im Osnabrücker Remarque-Friedenszentrum dokumentiert. Weniger bekannt ist, was mit dem Leichnam der Hingerichteten passierte. Und wie weit sich Spurenverwischungsaktivitäten der Nazis bis in unsere Gegenwart auswirken. Sven Jürgensen, kommissarischer Leiter des Friedenszentrums, hat recherchiert und Erschütterndes herausgefunden.