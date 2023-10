Finanzverwaltung überfordert Osnabrücks Finanzchef will Steuer auf unbebaute Grundstücke in der Schublade lassen Von Rainer Lahmann-Lammert | 03.10.2023, 16:03 Uhr Eine Baulücke der besonderen Art: Am Arndtplatz ist nach dem Abriss eines Hauses diese Wildblumenwiese entstanden, die alle Blicke auf sich zieht. Weil es sich um ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück handelt, würde es unter die Grundsteuer C fallen. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down

Wie bringt man Eigentümer dazu, ihre unbebauten Grundstücke in der Stadt mit Wohnhäusern zu veredeln? Mit einer Strafsteuer, meint die aktuelle Ratsmehrheit von Grünen, SPD und Volt. So etwas nennt sich Grundsteuer C. Der Gesetzgeber lässt das zu, aber Finanzchef Thomas Fillep äußert Bedenken.