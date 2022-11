Abtauchen ins kühle Nass: Ein Absenken der Temperatur ist im Bäderbetrieb nur begrenzt machbar. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Fast so viele Besucher wie vor Corona Osnabrücker Bäder: Spagat zwischen Sparzwang und Wirtschaftlichkeit Von Dietmar Kröger | 14.11.2022, 05:49 Uhr

Was tun in Zeiten des Sparzwangs, wenn Energie knapp und teuer ist, das zum Verkauf anstehende Produkt aber nur unter hohem Energieaufwand an den Mann und die Frau gebracht werden kann? Stadtwerke-Bäderchef Wolfgang Hermle und sein Team drehen an jeder greifbaren Schraube, ohne die Badegäste zu verschrecken - ein Spagat zwischen Kaputtsparen und Wirtschaftlichkeit.