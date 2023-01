Wohnungsbrände entstehen häufig in der Küche. In Osnabrück hat eine Frau ihr Essen auf dem Herd vergessen. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wohnung unbewohnbar 69-jährige Osnabrückerin vergisst Essen auf dem Herd Von Anke Schneider | 30.01.2023, 09:10 Uhr

Am späten Sonntagabend um 23.10 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Zeugen in der Straße Blumenesch in Osnabrück-Weststadt hatten einen Wohnungsbrand gemeldet.