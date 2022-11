In den vergangenen Monaten gab es in Osnabrück immer wieder Probleme mit ausgefallenen oder verspäteten Bussen. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down „Will nicht Elterntaxi spielen“ Osnabrückerin überdenkt Schulwahl – weil der Bus so oft ausfällt Von Cornelia Achenbach | 18.11.2022, 05:44 Uhr

An fünf Schultagen ist in der vergangenen Woche dreimal der Bus ausgefallen, der ihre Tochter nach Unterrichtsschluss von einem Gymnasium in der Innenstadt nach Pye bringen sollte. Mittlerweile bereut Marion Wieczoreck, ihre Tochter nicht auf die Angelaschule geschickt zu haben, die von Pye aus mit dem Fahrrad erreichbar wäre.