Weihnachten feiert Selina mit ihrem australischen Partner Mikele und ihren Hunden auf Bali. Für ein wenig Heimatgefühl sorgt sie mit Glühwein und veganem Nussbraten mit Rotkohl. Foto: Selina Dey up-down up-down 365 Tage Sommer, aber auch Schattenseiten Osnabrückerin Selina Dey rettet Straßenhunde auf Bali Von Carolin Hlawatsch | 11.12.2022, 14:00 Uhr

Die Suche nach beruflicher Inspiration führte Selina Dey aus Osnabrück im Januar 2019 nach Bali. Auf der indonesischen Insel fand sie jedoch viel mehr als nur den erhofften Anschub an Kreativität. Mit enormem Einsatz rettet sie dort heute in Not geratene Straßenhunde.