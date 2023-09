An der Wersener Straße in Osnabrück Eine Person nach Auffahrunfall in Eversburg verletzt Von Anika Sterna | 05.09.2023, 18:02 Uhr Bei einem Auffahrunfall in Eversburg wurde am Dienstagnachmittag eine Person verletzt. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

In Eversburg kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Autos an der Wersener Straße. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.