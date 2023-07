Reisen und Fahrstühle machen Karen Marin bis heute Angst. Ihre Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs hat die Osnabrückerin in mehreren Geschichten und Büchern verarbeitet. Foto: Michael Gründel up-down up-down Osnabrücker Zeitzeugin Aufgewachsen im Krieg: Der Vater blieb Karen Marin „ein großes Rätsel“ Von Cornelia Achenbach | 19.07.2023, 08:15 Uhr

Sie befand sich auf dem Geleitschiff des Flüchtlingsschiffs Gustloff, als dieses sank, lebte monatelang in einem Flüchtlingslager und bettelte am Bahndamm in Schinkel britische Soldaten nach Süßigkeiten an: Sechs Jahre war Karen Marin alt, als der Zweite Weltkrieg endete. Sechs Jahre, die sie bis heute prägen, sagt die 84-jährige Osnabrückerin.