Entspannungstrainerin in Osnabrück Probleme in der Schwangerschaft haben Diana Pinto Ibraimis Berufsweg beeinflusst Von Sara Streiter | 27.06.2023, 13:43 Uhr

Die Osnabrückerin Diana Pinto Ibraimi weiß aus eigener Erfahrung, wie die Psyche in der Schwangerschaft verrückt spielen kann. Ihr habe in dieser Lage Unterstützung gefehlt. Die will sie nun anderen Müttern geben.