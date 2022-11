Celena Pieper (links) spielt mit ihrer Kollegin Sabrina Weckerlin seit einem Jahr im Musical „Die Eiskönigin“ in Hamburg. Archivfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Logo NEO Ein Jahr in „Die Eiskönigin“ in Hamburg Musical-Darstellerin Celena Pieper entspannt gerne im Landkreis Osnabrück Von Catharina Peters | 12.11.2022, 11:00 Uhr

Vor einem Jahr hat das Musical „Die Eiskönigin“ in Hamburg Premiere gefeiert. Mit dabei in ihrer Rolle als Anna ist seitdem auch Celena Pieper. Die ehemalige Osnabrücker Studentin spricht mit uns über ein Jahr mit Höhen und Tiefen und wieso sie Bauernhöfe im Osnabrücker Land so mag.