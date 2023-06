Logo NEO Alina Sebastian ist Pop-Musik-Studentin in Osnabrück. Im Juni hat sie ihr erstes Album veröffentlicht. Ihr Genre: Country-Musik. Foto: Niklas Herzog up-down up-down Alina Sebastian macht Country-Musik Osnabrücker Studentin veröffentlicht ihr erstes Album – und war dafür in den USA Von Catharina Peters | 14.06.2023, 17:59 Uhr

Die Osnabrückerin Alina Sebastian startet durch: Noch während ihres Studiums am Institut für Musik veröffentlicht sie ihre erste CD „Eyes of the Highway“. Die Sängerin macht Country-Musik - mit einem Hauch von Pop. Sie spricht mit uns über ihren Video-Dreh in den USA und ihre beruflichen Träume.