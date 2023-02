In der Natur würde der Anderson Querzahnmolch aussterben. Im Zoo Osnabrück gehört er ab sofort zum Inventar. Foto: David Ebener up-down up-down Evolution zum Anfassen Neu im Zoo Osnabrück: Dieses kleine Kerlchen ist vom Aussterben bedroht Von Sara Streiter | 01.02.2023, 17:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Anderson-Querzahnmolch lebt normalerweise in einem See im Hochland von Mexiko. Menschen rauben ihm dort jedoch den Lebensraum, die Tierart ist dadurch extrem gefährdet. Der Zoo Osnabrück will zu seinem Überleben beitragen.