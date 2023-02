Der Osnabrücker Zoll schnappte jetzt einen Drogenschmuggler im Bahnhof von Bad Bentheim. Symbolfoto: dpa/Markus Scholl up-down up-down Mit Ketamin auf Reisen Osnabrücker Zoll schnappt Drogenschmuggler im Bahnhof von Bad Bentheim Von Wibke Niemeyer | 21.02.2023, 16:08 Uhr

10.230 Gramm Ketamin im Wert von rund 400.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Montagnachmittag, 20. Februar, bei einer Kontrolle eines IC-Zuges am Bahnhof in Bad Bentheim.