Bei einer Kontrolle an der A30 haben Osnabrücker Zöllner Drogen im Wert von über 150.000 Euro sichergestellt. (Symbolbild) FOTO: Hauptzollamt Osnabrück Kontrolle an der A30 Osnabrücker Zöllner finden Kokain im Wert von etwa 167.000 Euro Von Henrike Laing | 10.03.2022, 16:23 Uhr

Bei einer Kontrolle in einem Industriegebiet an der A30 hat der Osnabrücker Zoll am Mittwoch Drogenschmuggler geschnappt, die mit 2,4 Kilogramm Kokain unterwegs waren.