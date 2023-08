Zahntechnik Büker wurde 1954 von Reinhard Büker als Ein-Mann-Unternehmen in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Planung und Herstellung von Zahnersatz spezialisiert. Heute ist Axel Büker Chefinhaber des Unternehmens, sein Bruder hat eine Zweigstelle in Dresden gegründet.

Ein Vorbild in der beruflichen Bildung

Am Standort Osnabrück beschäftigt die Firma derzeit insgesamt 75 Mitarbeiter. Zwölf von ihnen sind Auszubildende. „Das ist eine durchaus hohe Quote – umso bemerkenswerter ist es, wie gut die Betreuung gelingt“, berichtet Volkmar Lenzen, der Pressesprecher der Agentur für Arbeit, unserer Redaktion. Das Thema Ausbildung nimmt Büker sehr ernst. „Ich habe große Freude daran, junge Talente zu fordern und zu fördern. Es ist mein Ziel, sowohl fachlich als auch menschlich Spuren zu hinterlassen“, erklärt er unserer Redaktion.

Demnach habe er in diesem Jahr ungefähr 40 bis 50 Bewerbungen erhalten, einstellen konnte er aber „nur“ fünf Auszubildende. „Ich hätte sehr gerne noch weitere junge Leute in unser Team aufgenommen, aber wir wollen unseren Auszubildenden gerecht werden und müssen das auch kompensieren können“, erklärt er.

Die nachhaltige Ausbildungsarbeit im Betrieb wurde nun von der Agentur für Arbeit Osnabrück mit dem Ausbildungszertifikat gewürdigt. Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 2017 an jeweils ein Unternehmen aus der Stadt und an ein Unternehmen aus dem Landkreis Osnabrück vergeben, die sich besonders vorbildlich um die Ausbildung von jungen Menschen gekümmert haben. Die Vergabe des Zertifikats für den besten Ausbildungsbetrieb im Landkreis Osnabrück erfolgt Ende August.

Über das Ausbildungszertifikat freut sich Axel Büker – überreicht von Christiane Fern von der Arbeitsagentur. Foto: Niklas Pohlmann

„Es war an der Zeit, Herrn Büker im Namen der Agentur dafür auszuzeichnen, was er schon seit Jahrzehnten so erfolgreich praktiziert. Um exzellente Abschlüsse, mehrere Innungssieger und gar eine Bundessiegerin hervorzubringen, braucht es unheimlich viel Engagement“, lobt Christiane Fern. Sie ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Osnabrück.

Eigene Projekte und finanzielle Anerkennung

Schon früh erhalten Auszubildende bei Büker eigene Laborprojekte – sogenannte Lehrlingscamps, die mehr Verantwortung bedeuten, aber auch das Selbstvertrauen steigern sollen. „Wenn ich nach zwei Jahren merke, dass einer meiner Auszubildenden besonders gut ist, dann erhält er oder sie schon vor Beendigung der dreijährigen Ausbildung das Gehalt eines Gesellen“, betont Büker. Das sei nicht nur eine große Anerkennung. „Besonders die jungen Leute können das Geld heutzutage gut gebrauchen“, so der Firmenchef.

„Wir übernehmen später alle Auszubildenden, die den Abschluss erreichen, denn dafür bilden wir aus“, betont Büker.

Hohes Bewerberaufkommen trotz Fachkräftemangel

Vom Fachkräftemangel ist im Dentallabor nur wenig zu spüren. „Es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass wir eine gute Adresse sind bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz“, mutmaßt der Chefinhaber. Des Weiteren versuche er, sowohl auf Social Media als auch durch Zeitungsartikel sichtbar zu sein.

Handwerk im Wandel

Grundsätzlich habe die Attraktivität der handwerklichen Berufe – wie die der Zahntechnik – wieder ein wenig zugenommen, stellt Büker fest. „Das Ausbildungsspektrum hat sich durch die Digitalisierung im Handwerk deutlich erweitert. Das spricht viele Leute an“, erklärt uns der Chefinhaber. Trotzdem stehe das Handwerk vor vielen Herausforderungen.

Die Anforderungen an den Beruf würden immer höher. So sind laut Büker unter anderem gute Deutschkenntnisse notwendig. „Wir haben bei uns zwei Syrer und Ukrainer in der Ausbildung, die zu Beginn der Ausbildung nur schlecht Deutsch sprachen. Die drei sind fachlich exzellent und haben handwerkliches Geschick, kriegen aber in der Schule aufgrund von Sprachdefiziten Probleme und könnten nur deshalb daran scheitern, die Ausbildung erfolgreich zu beenden“, so Büker. Deshalb kooperiert er künftig noch enger mit der Agentur für Arbeit, die zahlreiche Deutschkurse anbiete.