Es ist ganz einfach: Wattestäbchen in den Mund schieben, etwas rumprökeln, Abstrich nehmen, QR-Code scannen, abgeben – viel mehr mussten die Menschen nicht tun, um sich am Sonntag bei der Typisierungsaktion bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren zu lassen.

Genetischer Zwilling gesucht

Weil sie sich ohnehin registrieren lassen wollten, kommen Caileen Spellbrink und Lisa Wischmeier am Sonntag ins Virage. Bis 15 Uhr folgten etwa 160 Menschen ihrem Beispiel. Die Aktion startete um 12 Uhr und lief bis 16 Uhr. Auf der Internetseite www.dkms.de ließen sich bis zum gleichen Zeitpunkt 2657 Menschen registrieren.

„Wenn Hailey mein Kind wäre, würde ich hoffen, dass sich ein genetischer Zwilling findet. Deswegen wollte ich bereit sein, falls ich selbst einer bin“, sagt Carolin Fricke, nachdem sie das Wattestäbchen aus ihrem Mund genommen hat. Hailey ist die 16 Monate alte Enkeltochter von einer Kollegin ihres Begleiters Jan Krüger.

„Es ist ein komisches Gefühl“

Dort war die Kleine auch am Sonntag. Ihre Eltern Gina und Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger waren am Sonntag im Virage. Sie wollten ihre Tochter aus dem Trubel raushalten. Viele Eltern brachten aber ihre Kinder mit zur Aktion in der Diskothek, in der es auch Aktionen für sie gab. Die große Hilfsbereitschaft der Osnabrücker wurde auch daran deutlich, dass viele Unternehmen aus der Stadt Kaffee, Kuchen oder Spezialitäten fürs Büffet spendeten.

„Es ist ein komisches Gefühl, weil es um unser Kind geht“, beschreibt Jers Laubinger seinen inneren Zustand. Er ist als Rapper und auf Social Media aktiv und weiß, welche Resonanz manche Aktionen hervorrufen können. Janette Mulappancharil von der Spenderneugewinnung der DKMS sagt, es habe in diesem Jahr noch keine so große Resonanz auf eine private Typisierungsaktion gegeben. Das Schicksal der kleinen Hailey habe bundesweit Wellen geschlagen. Gina Laubinger sagte, es solle weitere Aktionen geben. Die nächste findet am 20. Oktober in Herne statt. Weitere sind in Planung.

„Ist ja nur ein kleiner Akt“

Obwohl sich Gina und Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger in einer wahrlich misslichen Lage befinden, sagen sie, dass die Typisierungsaktion schon geholfen hat, Menschenleben zu retten. Die Chancen, dass sich jemand findet, der durch eine Stammzellenspende das Leben der an Mukopolysaccharidose Typ I erkrankten Hailey geholfen werden kann, seien zu 80 Prozent wahrscheinlich, sagen sie. Janette Mulappancharil sagt sogar, in neun von zehn Fällen werde ein Spender gefunden.

Vielleicht ist es ja Paul Tschöke. Der 18-jährige Osnabrücker sagt, seine Mutter habe ihm den Bericht über Hailey auf noz.de gezeigt. „Da habe mir gedacht, warum nicht? Ist ja nur ein kleiner Akt“, sagt er. Für die Eltern tue es ihm „mega-leid“, sagt er weiter. Eigentlich, so sagen Gina und Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger am Rande der Aktion, wollen sie ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. „Es ist ein persönliches und intimes Thema“, sagen sie über die Erkrankung ihrer Tochter. „Aber wir haben uns gesagt, das, was uns passiert ist, soll keinem anderen passieren.“

Große Resonanz

Jemand, der die Situation von Gina und Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger nachvollziehen kann, ist Stefanie Hartmann. Sie ist Mutter von vier Töchtern. Als ihre Tochter Kira dreieinhalb Jahre alt war, wurde ein Tumor aus ihrem Magen entfernt. „Es kann jeden treffen“, sagt sie. Wenn sie damals Hilfe oder einen Spender für ihr krankes Kind gebraucht hätte, wäre sie auch froh über die Hilfsbereitschaft gewesen.

Die große Resonanz gebe der Familie Kraft und Hoffnung, sagt Mulappancharil. Falls sich ein Spender findet, werde er per E-Mail bis spätestens drei Wochen nach der Typisierungsaktion informiert, erklärt sie. Die Entnahme erfolge zu 90 Prozent über die Armvenen. Falls das nicht so gehandhabt wird, werde die Knochenmark-Entnahme operativ mit Vollnarkose durchgeführt. Als Nebenwirkungen treten Kopf- oder Gliederschmerzen auf, sagt sie. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung habe der Spender nicht zu befürchten, versichert Mulappancharil. „Bei gesunden Menschen bilden sich die Stammzellen innerhalb von zwei Wochen komplett nach.“

Mehr Infos über die Aktion für Hailey gibt es unter www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/hailey. Unter www.dkms.de gibt es unter anderem Infos darüber, wie man Spender werden kann.