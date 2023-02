Massive Zerstörungen in der japanischen Küstenstadt Natori nach dem verheerenden Tsunami im März 2011. Foto: dpa/Kyodo/MAXPPP up-down up-down Osnabrücker Wissensforum Wie Erdbeben und Tsunamis zusammenhängen - und was die Flutwellen so gefährlich macht Von Andreas Focks | 08.02.2023, 11:57 Uhr

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat der italienische Küstenschutz kurzzeitig eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Mit solchen Flutwellen hat sich der Mathematiker und Systemwissenschaftler Prof. Andreas Focks im November beim Osnabrücker Wissensforum auseinandergesetzt. Er lieferte damals Antworten auf die Frage: Wieso sind Tsunamis so gefährlich?