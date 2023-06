Dr. Judith von der Heyde beschäftigt sich mit Sexualaufklärung in der Schule. Symbolfoto: imago images/Christian Ohde up-down up-down Osnabrücker Wissensforum Warum Sexualkunde in der Schule immer noch schambesetzt ist Von Christoph Beyer | 12.06.2023, 16:10 Uhr

Noch immer stelle schulische Sexualaufklärung eine Herausforderung dar, nicht zuletzt, weil in der Praxis selten adäquates Vokabular verwendet werde, so die Auffassung der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Judith von der Heyde. In ihrer Antwort auf die Frage „Sexualkunde – Wieso ist Aufklärung im Schulunterricht so unangenehm?“ weist sie auf Änderunsgmöglichkeiten hin.