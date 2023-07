Biologie-Professor Günther Purschke klärt über Schneckenschleim auf. Symbolfoto: imago images/Wirestock up-down up-down Vorbild für die Medizin Osnabrücker Wissensforum: Warum Schneckenschleim so faszinierend ist Von Christoph Beyer | 19.07.2023, 13:55 Uhr

Schleim hat einen schlechten Ruf, zugleich aber auch viele nützliche Funktionen und das nicht nur im Tierreich. Am Beispiel der Schnecken zeigt Biologie-Professor Günther Purschke auf, was diese unbeliebte Absonderung leistet. „Weichtiere - Warum machen Schnecken so viel Schleim?“ lautet dabei seine Ausgangsfrage.