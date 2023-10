Wie werden Impfstoffe hergestellt? Welche Wirkung hat Sprache? Oder wie hängen Tsunamis und Erdbeben zusammen? Die Aula der Universität Osnabrück wird am 10. November wieder zum Ort, an dem bis zu 20 Fragen aus allen Bereichen der Wissenschaft gestellt werden. Zum 16. Mal dürfen Interessierte die Dozenten und Professoren der Uni fragen, was sie immer schon einmal wissen wollten. Für die Antworten haben die Experten vier Minuten Zeit.

Die Fragen für die Veranstaltung, die gemeinsam von der Uni und der Neuen Osnabrücker Zeitung organsiert wird, können aktuell noch bis zum 8. Oktober per E-Mail an wissensforum@uni-osnabrueck.de gesendet werden.