Der damalige Prinz Charles während der Eröffnung des Parlaments in Westminster neben der Imperial State Crown. Die Edwardskrone wird traditionell zur Krönung britischer Monarchen verwendet - zuletzt von der im September gestorbenen Queen Elizabeth II. bei deren Krönung im Jahr 1953. Foto: dpa/AP POOL up-down up-down Krönung am 6. Mai in London Osnabrücker Historiker erklärt das Commonwealth: Wessen Staatsoberhaupt wird König Charles? Von Christoph Beyer | 05.05.2023, 12:30 Uhr

Mit 74 Jahren wird König Charles am Samstag in London gekrönt. Dem royalen Großereignis widmete sich im Rahmen des Osnabrücker Wissensforums auch Geschichts-Professor Thomas Vogtherr. Seine Ausgangsfrage lautete dabei: King Charles - was bedeutet der Thronwechsel für das Commonwealth?