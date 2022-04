Englisch wird weltweit von vielen Menschen bereits in der Kindheit gelernt - teils als Muttersprache, teils als Zweitsprache. FOTO: imago images/PantherMedia/Eiko Tsuchiya Serie zum Osnabrücker Wissensforum „Spanglish“ und „Singlish“: Nicht jeder, der Englisch spricht, spricht dieselbe Sprache Von Alexander Bergs | 26.04.2022, 11:11 Uhr

Insgesamt 30 Professoren haben beim 14. Osnabrücker Wissensforum in der Universität Osnabrück Fragen von Lesern der Neuen Osnabrücker Zeitung beantwortet. Der Anglist Alexander Bergs setzt sich im folgenden mit der Weltsprache Englisch und der Frage „Do you speak „Spanglish“ or „Singlish“? auseinander.